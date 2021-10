Bekijk hier de compilatie van de Amsterdam Marathon

Tijdens het sportevenement stonden veel mensen langs de kant. Uit interesse, of speciaal om iemand aan te moedigen. Zo waren er kinderen met een spandoek die een van hun ouders aanmoedigden. "Jansie is mijn mama", vertelt een van de jeugdige aanwezigen. "Ze had een groen shirt aan." Ook stonden er partners van lopers langs de lijn om hun geliefde wat moed in te spreken. "Ik ga vandaag alleen maar supporten", vertelt een van hen. "Dat doe ik altijd. Ik ben haar trouwste fan."

Verder stonden er buurtbewoners vanaf hun balkon de lopers aan te moedigen. Twee van hen waren niet op de hoogte van het sportevenement, maar vonden het wel fijn om op deze manier front row seats te hebben. "Ik ben niet jaloers dat ik niet mee kan doen", vertelt een van hen. "De renners zien er niet uit alsof ze het naar hun zin hebben." Wel wordt er enthousiast geklapt voor de hardlopers die voorbij komen. "En dan moet je dat misschien nog 10 uur volhouden."