CHANG aflevering 2: Liefde gaat door de maag

In de 6-delige docuserie CHANG onderzoekt Chang Ju Cheung de verschillen en overeenkomsten van de Chinese gemeenschap in Amsterdam en Hongkong. Hoe gaan eerste generatie Chinezen in Amsterdam en Hongkong anders om met cultuur, gezondheid, racisme en emancipatie dan de tweede en derde generatie?

In deze tweede aflevering onderzoekt Chang de verhouding tussen liefde en eten in de Chinese cultuur. Het is hem opgevallen dat in zijn familie de woorden “ik hou van jou” zelden hardop uitgesproken worden. In plaats van deze vier woorden te zeggen, wordt er juist veel aandacht besteed aan het samen eten. Maar de gesprekken blijven aan de oppervlakte. Waarom eigenlijk? "Ik denk dat Chinese ouders liefde op een andere manier tonen" zegt Chang.

In Amsterdam spreekt Chang met schrijver Pete Wu over zijn opvoeding en de emotionele uitdagingen die daarin lagen. “Laten zien dat je voor diegene zorgt”, is volgens Pete hoe hij zich geliefd voelt in zijn ouderlijk huis. “Er staat altijd vers gekookt eten klaar als ik langskom. “Maar het is niet zo dat ze zeggen ‘ik hou van je’ of ‘hoe gaat je dag?’, dat heb ik nooit gehoord”, aldus Pete.

Het bereiden van een verse en lekkere Chinese maaltijd vergt soms uren, maar het is iets waar Chang’s moeder dagelijks de tijd voor neemt. Voor een gesprek over gevoelens lijkt echter nooit een geschikt moment te bestaan. Tijdens een etentje met zijn broer, zus en nicht blijkt dat ook zij deze barrière tussen hen en hun ouders voelen en lastig vinden. Chang vraagt zich af of het eten dat in de familie voor hen gekookt wordt, de enige manier is om duidelijk te maken dat er van hen wordt gehouden.

In zijn zoektocht naar de oorsprong van deze gebruiken neemt Chang de eetcultuur in Hongkong onder de loep. Hij gaat in gesprek met de mevrouw Ho, eigenaresse van een van de vele theehuizen van de stad, en antropoloog Sidney Cheung. Zij vertellen Chang over zowel traditionele als moderne eetgebruiken en hoe in China genegenheid en voedsel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.