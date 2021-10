Randall D. opnieuw opgepakt voor liquidatie Lucas Boom en meer aanhoudingen verwacht

De politie heeft de 40-jarige Randall D. opnieuw opgepakt voor de moord op Lucas Boom in 2015. Hij zat al vast voor het doodschieten van een onschuldige stagiair in buurthuis Wittenburg en is eerder al verdachte geweest van de moord op Boom.

Na zijn eerdere aanhouding werd hij door de rechtbank in Haarlem vrijgelaten omdat er te weinig bewijs zou zijn voor betrokkenheid bij de liquidatie van Boom. Het Openbaar Ministerie denkt dat nu wel bewezen kan worden dat D. één van de uitvoerders van de liquidatie was. De reden is een vorig jaar afgelegde verklaring van een anonieme getuige.

Boom werd in 2015 in een woonwijk in Zaandam door meerdere mannen met automatische wapens doodgeschoten. De daders vluchtten daarna in een bestelbus, die brandend werd teruggevonden in Noord.

Het OM denkt niet dat het bij deze arrestatie blijft. "Op korte termijn worden meer aanhoudingen verwacht."

D. werd vanwege de dodelijke schietpartij in buurthuis Wittenburg afgelopen juni op Curaçao aangehouden en aan Nederland overgedragen. Op 11 november staat hij vanwege die zaak voor de rechter, voor een pro forma-zitting.