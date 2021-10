Stad NL V Geen koks te vinden in de stad: "Keuken op maandag en dinsdag gesloten"

Er is een groot tekort in de Amsterdamse horeca. Hele keukens worden gesloten of restaurants gaan zelfs een paar dagen per week dicht.

In Amsterdam kunnen honderden mensen zo aan de slag gaan achter de bar, als kok of ober.Voor veel horecazaken is er een groot personeelstekort. Bij café Mozaïek in Bos en Lommer is er vooral een tekort aan koks, waardoor de keuken op maandag en dinsdag gesloten is. "We hebben eigenlijk nog twee extra koks nodig om alle andere koks vrije dagen te kunnen geven, maar überhaupt ook om 7 dagen open te kunnen zijn", vertelt Martijn Koet bedrijfsleider van Café Mozaïek. Het probleem van cafés de Waard en Mokum ligt vooral bij het vinden barpersoneel. "Uit pure armoede heb ik één zaak fysiek dicht", vertelt Arjan de Waard eigenaar van cafés de Waard en Mokum. De terrassen van beide zaken zijn wel open, alleen bedient hij ze vanuit één café.

Voor branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland is dit hun grootste probleem op het moment. KHN schat dat ongeveer een kwart van de horecamedewerkers is uitgestroomd naar andere sectoren tijdens de coronacrisis. In de eerste twee periodes van de crisis werden horecazaken nog gestimuleerd al het personeel aan te houden door overheidssteun. Dit werd uiteindelijk ook niet meer vergoed en moesten zaken hun personeel wel naar huis toe sturen. "Misschien zijn die mensen ook wel minder loyaal geworden naar de branche toe", vertelt een woordvoerder van de Koninklijke Horeca Nederland.

Oorzaak Een van de oorzaken is dat buitenlandspersoneel tijdens de coronacrisis naar huis is gegaan en niet meer is teruggekeerd naar Nederland. Ook zijn veel mensen uitgestroomd naar andere sectoren, waar ze wel aan de slag konden. "Wij hebben een kok die is gaan lesgeven op het ROC en er zijn koks die terug gegaan naar hun eigen land", vertelt Martijn. Een gevolg van het personeelstekort is dat Arjan zelf wel eens de handen uit de mouwen moet steken in zijn zaak. "Dat gaat wel te kosten van andere dingen." Ook zit zijn rooster zodanig strak in elkaar dat hij bij zieken , gelijk onderbemand raakt. "Hierdoor kunnen we niet de service bieden die we willen bieden."