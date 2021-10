Actiegroep roept op tot schrappen programma De Balie: "Geef verkrachtingscultuur geen podium"

Actiegroep 'Geen Podium' doet een oproep aan De Balie om het programma op 27 oktober te schrappen. Die avond staat er een gesprek gepland met kunstcollectief KIRAC en volgens 'Geen Podium' is dat een organisatie "die verkrachtingscultuur in stand houdt". De Balie laat in een statement weten door te gaan met het programma.

In een open brief spreekt de actiegroep hun verontwaardiging uit over het geplande evenement met KIRAC. Er zal gesproken worden over de film 'Honeypot', waarin conservatief filosoof en voormalig VVD-raadslid Sid Lukkassen in de val wordt gelokt middels een seksdate met een 'links meisje'.

Provocatieve films over de gevestigde kunstwereld zijn kenmerkend voor KIRAC en ook 'Honeypot' past in dat plaatje. Ook de première op 8 oktober was controversieel, zo valt te lezen in de brief van de actiegroep. Zij spreken hun afschuw uit over een actie rond Julian A., die daar met paard en bloemen onthaald en 'ge-uncanceld' werd. Op dit moment loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar A. in verband met verdenkingen van seksueel misbruik.

"Geen podium bieden"

De groep vindt dat het debatcentrum actie moet ondernemen. "Wij verzoeken De Balie om stil te staan bij de slachtoffers van seksueel geweld en hoe zij zouden ervaren dat iemand waar aantijgingen tegen lopen is onthaald en ‘ge-uncanceld’. Wij verzoeken De Balie om geen podium te bieden aan seksueel geweld en verkrachtingscultuur." De protestbrief is inmiddels meer dan 1350 keer ondertekend.

"Kritischer programma"

"We vinden het belangrijk om ontwikkelingen in kunst en maatschappij kritisch te volgen en van context te voorzien. Het is ons werk om te zorgen dat we dat, eenmaal op het podium, zorgvuldig doen", aldus De Balie in een statement. "Daarvoor heeft De Balie een goede redactie, en klinken er tijdens redactievergaderingen diverse geluiden." Het debatcentrum zegt dat ze tijdens de avond kritischer context zullen geven dan recente stukken over het onderwerp in dagbladen zoals Het Parool of NRC Handelsblad.