Derde verdachte aangehouden in zaak mogelijke moord op terrein Distelweg

Er is een derde verdachte aangehouden in het onderzoek rondom het lichaam dat eind september werd gevonden op de Distelweg in Noord. De politie gaat er vanuit dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Eerder deze week werden er al twee mannen opgepakt op verdenking van moord of doodslag.

De 44-jarige verdachte is op verzoek van het onderzoeksteam door lokale politie aangehouden in Tsjechië. Het is niet bekend waar de verdachte vandaan komt. De andere twee verdachten in de zaak, die op 18 en 19 oktober werden aangehouden, zijn beiden 36-jarige Amsterdammers.

Verdachte omstandigheden

Op 20 september werd het lichaam van een 42-jarige Poolse man gevonden op een braakliggend terrein op de Distelweg in Noord. De man woonde in Amsterdam. De politie liet toen al weten dat er sprake was van verdachte omstandigheden.

Zo zou er een mogelijk verband zijn tussen de dood van de man en een brand op het terrein een week voor de vondst van het lichaam. Die brand zou op 17 september, rond 23.15 uur, achter een hek op honderd meter van de pont hebben plaatsgevonden. Ook is er een bootje in beslag genomen in het grootschalige onderzoek.

De twee verdachten die eerder deze week zijn aangehouden zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven voorlopig in voorarrest.