Gewapende overval op KFC in West

Een filiaal van de Kentucky Fried Chicken aan de Admiraal Helfrichstraat in West is gisteravond overvallen. Twee mannen kwamen rond 23.00 uur binnen en bedreigden het personeel met een wapen.

Niet veel later gingen de twee overvallers er op een scooter met de buit vandoor in de richting het Onze Lieve Vrouw Gasthuis (OLVG) locatie West. Wat die buit precies is, kan de politie vanwege het onderzoek nog niet vertellen.

De daders droegen donkere kleding, een bivakmuts en een helm. De politie is op zoek naar getuigen van de overval.