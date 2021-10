Twee gewonden bij ongeluk bij A10 Noord, traumahelikopter landt naast snelweg

Ongeluk in Noord Inter Visual Studio

Ongeluk in Noord Martin Damen

Ongeluk in Noord Martin Damen

Ongeluk in Noord Martin Damen

Het ongeluk vond rond 18.10 uur plaats. Volgens een woordvoerder van de politie lijkt het erop dat de wagen uit de bocht is gevlogen. De auto belandde deels op een betonnen afscheiding en is zwaar beschadigd geraakt.

Meerdere ambulances en brandweerwagens werden oproepen. Ook landde de traumahelikopter op het gras naast de snelweg. Beide slachtoffers zijn uit de auto gehaald en per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie doet onderzoek naar het ongeval. "Of er iets verwijtbaar is wordt nog onderzocht", zegt de politiewoordvoerder. De Nieuwe Leeuwarderweg is op dit moment nog dicht ter hoogte van de A10 Noord.

Op de Nieuwe Gouw, ook in Noord, gebeurde zo'n veertig minuten eerder ook een vermoedelijk eenzijdig ongeval. Een motorrijder belandde in een sloot en is met spoed, onder begeleiding van de politie, naar het ziekenhuis gebracht.