Stad NL V CHANG aflevering 3: Op zoek naar een balans

In de 6-delige docuserie CHANG onderzoekt Chang Ju Cheung de verschillen en overeenkomsten van de Chinese gemeenschap in Amsterdam en Hongkong. Hoe gaan eerste generatie Chinezen in Amsterdam en Hongkong anders om met cultuur, gezondheid, racisme en emancipatie dan de tweede en derde generatie?

Acupunctuur, Yin en Yang, vuur, metaal en aarde. De Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) klinkt als een vrij zweverige bezigheid. Toch erkende de Wereldgezondheidsorganisatie in 2018 TCM als officiële geneeskunde. Honderden miljoenen gebruikers zweren bij de geneeskrachtige werking, maar veel westerse artsen pleiten voor het afschaffen ervan omdat het bewijs hiervoor ontbreekt. In de derde aflevering zoekt CHANG naar een balans tussen de twee.

Quote Collega’s zeiden: "Jij bent gek dat je je met naalden laat prikken!", maar het hielp, dus ik was om. Mea de boer

Zo spreekt hij Mea de Boer die overtuigd is van de werking van TCM. “Collega’s zeiden: ‘Jij bent gek dat je je met naalden laat prikken!’, maar het hielp, dus ik was om”. Ook spreekt Chang met dr. Cees Renckens. Als erevoorzitter van de Vereniging tegen Kwakzalverij is hij heel duidelijk: “Traditionele Chinese Geneeskunde kan gewoon afgeschaft worden, verwezen naar de puinhopen van de geschiedenis van de geneeskunde”. De twee perspectieven zijn totaal verschillend, “maar is het wel zo zwart-wit?” vraagt Chang zich af. Kunnen westerse geneeskunde en traditionele Chinese geneeskunde niet naast elkaar bestaan?

Quote Traditionele Chinese Geneeskunde kan gewoon afgeschaft worden, verwezen naar de puinhopen van de geschiedenis van de geneeskunde dr. Cees Renckens - erevoorzitter vereniging tegen kwakzalverij

In Hongkong onderzoekt Chang de werking van TCM in gesprek met dr. Cheung Tai Shing. Hij ondergaat een acupunctuurbehandeling en ondervraagt Chinezen en niet-Chinezen op straat. Hoe is in Hongkong de balans tussen westerse en traditionele Chinese geneeskunde?