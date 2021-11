Lessen op basisscholen over de luchtkwaliteit in Amsterdam: "Als ik inadem ruik ik de benzinegeur"

Amsterdam werkt hard aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. Want luchtvervuiling zie je niet, maar het is er wel. En waar beter te beginnen met informeren dan op school? Tijdens de lessenserie 'luchtvervuiling' leren kinderen groep 6, 7 en 8 alles over lucht en luchtvervuiling.

Imke van Moorselaar, adviseur Mileu en Gezondheid bij de GGD, geeft de leerlingen op basisschool De IJsbreker in Amsterdam-Noord les over de luchtkwaliteit in Amsterdam. "Het is belangrijk om het onderwerp luchtkwaliteit te behandelen, omdat toch veel kinderen zich zorgen maken over de luchtkwaliteit in de stad", vertelt van Moorselaar.

Kinderen hebben genoeg vragen over de luchtkwaliteit in Amsterdam volgens van Moorselaar. " Wat doet het met mijn gezondheid? Hoe is dat straks in de toekomst? En voor de gezondheid, zeker die voor kinderen, is het belangrijker dat de lucht schoner wordt."