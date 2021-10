Woningoverval aan de Fokkezeil in Noord

De woning is rond 21.00 uur overvallen. Wat er zich in de woning heeft afgespeeld wordt door de politie onderzocht. Wel kon een woordvoerder melden dat er één verdachte is aangehouden toen de politie ter plaatse kwam. Twee anderen zijn "van een aardige hoogte over de balustrade naar beneden gesprongen en gevlucht", zo legt de woordvoerder uit. "We gaan er vanuit dat er buit is gemaakt en zijn nu op zoek naar die andere twee verdachten."

Bij aankomst en toen agenten zich kenbaar maakten is geschreeuw gehoord. Ook is er een ambulance opgeroepen, maar of er iemand gewond is geraakt bij de overval is nog niet bekend.