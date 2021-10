Nep-thuiszorgmedewerker besteelt hulpbehoevende man in woning

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een vrouw die zich voordoet als thuiszorgmedewerker. Begin september belt ze aan bij het slachtoffer en weet met een smoes de woning binnen te komen. Nadat ze het slachtoffer in zijn scootmobiel in de tuin heeft gezet doorzoekt ze de woning en gaat er vandoor met een groot geldbedrag.

Een deurbelcamera legt rond 15.45 uur op maandag 6 september vast hoe de vrouw aanbelt bij het slachtoffer aan de Pieter Calandlaan in Nieuw-West. De vrouw weet de woning binnen te komen door zich voor te doen als een medewerker van de thuiszorg en besteelt het slachtoffer vervolgens. "De zogenaamde thuiszorgmedewerkster zegt tegen het slachtoffer dat zijn huis ontsmet moet worden en brengt hem op zijn scootmobiel naar de achtertuin. De vrouw is vervolgens door de woning van het slachtoffer heen gegaan, vermoedelijk op zoek naar waardevolle spullen", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Het slachtoffer heeft er geen goed gevoel over en belt wanneer de vrouw weg is de thuiszorgorganisatie. Die laten weten dat ze niemand langs hebben gestuurd. Later blijkt dat de vrouw een groot geldbedrag heeft weggenomen uit de portemonnee van het slachtoffer. Het slachtoffer betreft een man op hoge leeftijd die zorgbehoevend is", zegt Stor. "Dat uitgerekend iemand die zich voordoet als thuiszorgmedewerker hem berooft, is voor hem zeer kwetsend en beangstigend."