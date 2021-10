Speelgoedwinkel verkoopt poppen met Down: "Ik wil het normaliseren"

Poppenwinkel Coloured Goodies in Noord verkoopt sinds kort poppen die geïnspireerd zijn door kinderen met het syndroom van Down. Ieder kind zou een pop moeten kunnen hebben waarin ze zichzelf herkennen, is het idee.

AT5

"Kijk eens", zegt Romy trots terwijl ze een pop met blonde haren vasthoudt. Ze is een van de kinderen die model stond voor de nieuwe poppen geïnspireerd door kinderen met het downsyndroom. En dat is gelukt: op de vraag of ze vindt of de pop op haar lijkt, reageert Romy met een overtuigende 'ja". Dat is precies wat eigenaresse Ellen Brudet wil. "Ik wil het normaliseren. Ik dacht: als ik dan met poppen begin, dan wil ik iets wat gewoon normaal moet gaan worden", zegt ze. " Zo ben ik begonnen met het ontwerpen van diverse poppen met het syndroom van Down."

Eigenaresse Ellen Brudet kwam erachter hoe lastig het was om speelgoed te vinden toen ze jong was. Ze herkende zichzelf niet in het speelgoed wat ze had. Toen ze zwanger werd, bleek het zelfs onmogelijk om geboortekaartjes te vinden met gekleurde baby's. Dus ontwierp Brudet de kaartjes zelf en besloot die te verkopen. Het idee om ook inclusieve poppen te maken volgde snel. Inmiddels staat de winkel in Noord bekend om de grote diversiteit aan poppen. Gekleurd, met een huidaandoening of een beperking: hier is een pop voor iedereen.