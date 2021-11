Man voor tweede keer in korte tijd op straat beschoten

Bij de schietpartij in Zuidoost gisteravond, is een 41-jarige Amsterdammer beschoten. Dit was de tweede keer in korte tijd dat dat hem overkwam. Op 28 september gebeurde dit ook al. Gisteravond liep hij even na 19.00 uur over de Kolfschotenstraat toen hij een auto achter zich hard op hoorde trekken. Niet veel later werd er vanuit de auto drie keer op hem geschoten.