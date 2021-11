Doorvaartvignet voor plezierboten kost 40 euro, per januari 2022 ingevoerd

Wie met een bootje door de grachten wil varen, moet hiervoor vanaf januari 2022 een doorvaartvignet van 40 euro hebben. Eerder werd nog gesproken over een prijs van 20 euro, maar dit bleek niet kostendekkend. Het vignet is drie kalenderjaren geldig, zo schrijft verantwoordelijk wethouder Egbert de Vries (Water) in een brief aan de gemeenteraad.