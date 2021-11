Man (18) uitgescholden voor 'kankerhomo' en zwaar mishandeld in Leidsestraat

Een zware hersenschudding, een breuk in zijn gezicht, schade aan zijn gebit en een bezoek aan het ziekenhuis. Dat is wat een 18-jarige jongen overhoudt aan een zware mishandeling halverwege september in de Leidsestraat. Als hij wordt uitgescholden voor 'kankerhomo' gaat hij verhaal halen, maar krijgt dan rake klappen. In het opsporingsprogramma Bureau 020 heeft de politie beelden vrijgegeven van het viertal dat hiervoor verantwoordelijk wordt gehouden.