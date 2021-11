Nieuw spel moet jongeren bewust maken van discriminatie op en rond het voetbalveld

Het motto van de Anne Frank stichting is 'voetbal is voor iedereen'. Daar draait ook het spel om. Voetbalvereniging Geuzenmiddenmeer op sportpark De Meer in Oost is de eerste vereniging waarbij deze vernieuwde manier van de workshop Play Fair wordt gegeven.

De game Aftrap, de bal ligt bij jou speelt zich af rond een schoolvoetbaltoernooi waarin alledaagse voorbeelden van discriminatie aan bod komen. De jonge deelnemers van tussen de 12 en 16 jaar maken gedurende het spel individueel keuzes, maar uiteindelijk beslist de meerderheid. Hoe reageert de meerderheid van het team en welke gevolgen heeft dit?