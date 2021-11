Raad debatteert over begroting 2022

PvdO-fractievoorzitter Wil van Soest vindt dat het stadsbestuur 'kamikazepolitiek' bedrijft. "Het stadsbestuur laat de schuld oplopen tot een schuld van 8,4 miljard euro in 2025. De omvang van het bruto nationaal product als een land als Sri Lanka. Uit de crisis investeren noemt het college dit. Kamikazepolitiek noem ik het." Volgens haar poetst wethouder Victor Everhardt dit 'met creatief boekhouden' weg.

Verder vindt Van Soest dat zij als volksvertegewoordiger in dienst is van de Amsterdammer. "Sommigen in de Stopera denken daar echt anders over. Voor ons staat de volksvertegenwoordigende taak op stip 1. Te vaak horen we van verontruste Amsterdammers dat zij geen eens antwoord krijgen." Ze pleit ervoor dat Amsterdammers altijd antwoord krijgen van de burgemeester of de wethouders.