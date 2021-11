OM: buurthuis-stagiair Mohamed (17) doodgeschoten omdat hij op doelwit leek

Randall D., die door het Openbaar Ministerie (OM) ook verdacht wordt van betrokkenheid bij de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Lucas Boom in juni 2015 in Zaandam, werd in juli van dit jaar opgepakt op Curaçao nadat de Amsterdamse recherche al enige tijd naar hem op zoek was.

Volgens het OM zijn er verschillende bewijzen tegen de verdachte. ''Er is een afgeluisterd gesprek waarbij deze verdachte zich echt ook plaatst in het buurthuis, details ook geeft die niet naar buiten waren gebracht op dat moment en die ook worden ondersteund door forensisch bewijs en getuigenverklaringen van mensen die ter plaatsen waren."