Nieuwe coronamaatregelen: minimaal drie weken lockdown, maar nog wel een filmpje pakken

Een flink pakket met nieuwe coronamaatregelen kondigde het demissionaire kabinet aan. Zo is het advies om thuis nog maar maximaal vier mensen uit te nodigen. Ook wordt dringend aangeraden thuis te werken, tenzij het niet anders kan.

Daarnaast is er voorlopig geen publiek toegestaan bij sportwedstrijden. Dat betekent onder meer dat Ajax op 2 december zonder publiek tegen Willem II speelt. Mogelijk is er op dinsdag 7 december wel publiek welkom in de Johan Cruijff Arena als Ajax het in de Champions League opneemt tegen Sporting CP.

In het MBO, HBO en op de universiteiten gaat een maximum groepsgrootte gelden van 75 personen. De maatregelen gelden de komende drie weken, op 3 december wordt gekeken of de maatregelen verlengd moeten worden.

Verder dan OMT

Met een gedeeltelijke lockdown van drie weken gaat het demissionaire kabinet verder dan de twee weken die het Outbreak Management Team eerder adviseerde, zoals meerdere media gisteren meldden. Op andere punten gaat het kabinet minder ver, want bioscopen en theaters blijven tegen het advies in open. Daar is ook geen verplichte sluitingstijd.