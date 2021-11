De ramen van twee verschillende bedrijfspanden in Slotermeer zijn vannacht vernield. Bij een van de panden brak vervolgens brand uit.

Ramen van bedrijfspanden vernield in Slotermeer Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Ramen van bedrijfspanden vernield in Slotermeer Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Ramen van bedrijfspanden vernield in Slotermeer Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Ramen van bedrijfspanden vernield in Slotermeer Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Ramen van bedrijfspanden vernield in Slotermeer Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Rond 0.15 uur hoorden buurtbewoners in de Lodewijk van Deysselstraat een harde klap. De ruit van een winkelpand bleek daar vernield en in de winkel was brand uitgebroken. Enkele omwonenden werden tijdelijk uit hun woning gehaald.

Niet veel later was het raak bij een bedrijfspand iets verderop in d e straat. Ook daar bleek het volledige raam vernield.

Volgens een getuige vermoedt de eigenaar van een van de panden dat er sprake is van vandalisme. De recherche houdt rekening met zwaar vuurwerk. De politie heeft de zaak in onderzoek. De getroffen panden zijn van verschillende eigenaren.