Halsema roept op tot verdraagzaamheid: "Virus trekt zich weinig aan van conflict"

Burgemeester Halsema roept in een videoboodschap Amsterdammers op verdraagzaam te zijn naar elkaar. De nieuwe coronamaatregelen van het kabinet zorgen volgens de burgemeester bij velen voor teleurstelling en onverschilligheid ligt op de loer.

"Corona zet ons telkens klem en dwingt ons om on gewone leven te beperken. Dit zijn niet de strengste maatregelen. Er is bewegingsruimte", aldus Halsema.

Volgens haar voelt een deel van de Amsterdammers zich eenzaam. "Er is ons vrijheid in het vooruitzicht gesteld en die blijft uit. Nu ligt onverschilligheid op de loer en steekt woede de kop op."

Verdeeldheid

De verleiding is volgens de burgemeester dan ook groot om de schuld bij de ander te leggen. "Bij ongevaccineerden. Bij horeca-eigenaren. Er moet een tijd komen waarin het landelijke en lokale bestuur verantwoording aflegt over de genomen keuzes. Dat is nodig en goed. Maar verdeeldheid helpt ons niet. Het virus trekt zich weinig aan van conflict. Het gedijt erop als wij minder solidair zijn met de mensen die voor ons de strijd met corona aangaan."

De burgemeester roept op om verdraagzaam te zijn naar elkaar: "Verdraagzaam naar ouderen die bang zijn voor het virus. Naar jongeren die onbevangen willen leven. Voor gevaccineerden en voor mensen die gebruik maken van hun onvervreemdbare recht om helaas een andere keuze te maken. We zijn allemaal Amsterdammers. Nederlanders. Ik wil u laten weten dat ik aan u denk."

Beluister hieronder de hele toespraak van de burgemeester