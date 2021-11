Duurzame kas Hortus stap dichterbij dankzij negen ton van gemeente

De vernieuwing van de iconische Drieklimatenkas in de Hortus Botanicus is een stap dichterbij. De gemeenteraad stemde vorige week in met een steunbedrag van 900.000 euro voor het verduurzamen en herinrichten van de kas. De nieuwe kas wordt volledig CO2-neutraal en moet met drie klimaatzones het verhaal van biodiversiteit en klimaat vertellen. Het project kost in totaal 4,6 miljoen euro.

De Drieklimatenkas stamt uit 1993 en moet hoognodig worden vernieuwd. De vernieuwde kas krijgt uiteindelijk drie verschillende klimaatruimtes: een tropische jungle, een woestijnkas en een ruimte die volledig is gewijd aan Kaapse planten.

"De Hortus is ongelooflijk blij met deze genereuze steun van de gemeente. Het verhaal van klimaat en biodiversiteit is actueler dan ooit. En waar kunnen we in Amsterdam dit verhaal beter vertellen dan in een duurzame kas met planten van over de hele wereld?", zegt Carlien Blok, directeur van de Hortus.

Duurzaam

De kas wordt volledig CO2-neutraal met duurzaam gebruik van regenwater, energie en warmte. Een eerste stap hiertoe werd in 2016 gezet door een koppeling van het warmte-koudesysteem van de Hermitage. De Hortus gebruikt de overtollige warmte van de Hermitage om de kassen te verwarmen en stuurt koude terug naar het museum voor de koeling van de kunst

Met de bijdrage van de gemeente is inmiddels 60 procent van de benodigde 4,6 miljoen euro bij elkaar. Andere financiers zijn onder meer de Hortus zelf, de vriendenvereniging van de Hortus en diverse fondsen en donateurs. De Hortus hoopt dat met de steun van de gemeente ook andere subsidiegevers en fondsen over de brug komen. De opening van de vernieuwde kas is gepland in 2025.