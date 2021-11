Gemeente verbant 30 'toeristische geldautomaten' uit het centrum

De geldautomaten zijn volgens de gemeente op toeristen gericht omdat ze verdienen aan de wisselkoersen en de 'riante commissie' die buitenlandse toeristen betalen bij een geldopname. Deze extra kosten worden niet verdiend aan een klant met een Nederlandse bankpas. Volgens de gemeente is dit in strijd met het bestemmingsplan.

Stadsdeel Centrum heeft exploitant Euronet aangeschreven om de dertig automaten en vijf losse ATM-gevelreclameborden binnen drie maanden uit de binnenstad te verwijderen.

"Toonbeeld van 'tourist trap'"

In 2019 moest al eerder een ATM worden verwijderd in de Hoogstraten op basis van het bestemmingsplan. "Geweldig dat we nu eindelijk meer ATM's in Centrum aanpakken, het toonbeeld van een 'tourist trap' waar enkel verdiend wordt aan de nietsvermoedende klant", aldus stadsdeelvoorzitter Ilse Griek.

Sinds oktober 2017 zijn de regels van het bestemmingsplan Winkeldiversiteit van toepassing, waardoor er geen nieuwe winkels of diensten mogen bijkomen die zich enkel richten op toeristen of die eten voor direct gebruik verkopen. De dertig ATM's zijn geplaatst na inwerkingtreding van het betreffende bestemmingsplan.