Verdachte straatroof Sarphatipark nu herkenbaar in beeld

Hij kreeg twee weken de tijd om zich te melden bij de politie, maar deed dit niet. Daarom worden zijn beelden nu herkenbaar getoond in het opsporingsprogramma Bureau 020. De jongen, die waarschijnlijk minderjarig is, beroofde samen met twee andere verdachten een 17-jarig meisje van haar smartphone in het Sarphatipark.

AT5

Het slachtoffer loopt samen met een vriendin op zaterdag 26 juni door het park in Zuid als ze worden aangesproken door drie onbekende mannen."Het trio vraagt of ze de telefoon van het slachtoffer mogen gebruiken. Ze vertrouwt het niet en zegt dat haar telefoon stuk is", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Het drietal vraagt vervolgens of ze dat kan laten zien en als ze haar iPhone uit haar broekzak haalt grist een van de jongens de telefoon uit haar handen."

Quote Het slachtoffer is niet alleen van haar telefoon beroofd. Ze is ook nog eens met een mes bedreigd. marijke stor politie amsterdam

Daarna slaan de drie op de vlucht. Het slachtoffer rent samen met haar vriendin achter de verdachten aan en eist haar telefoon terug, maar wordt dan door een van de drie bedreigd met een mes. Ze schrikt heel erg en durft niks meer te doen. Na de straatroof zijn twee van de drie vastgelegd in een fastfoodrestaurant aan de Van Woustraat. Naar een van de twee is de politie nog op zoek. "Het jonge slachtoffer is niet alleen van haar kostbare telefoon beroofd. Ze is ook nog eens met een mes bedreigd. Wij willen graag weten wie de tweede persoon op de beelden is", besluit Stor.