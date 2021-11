Amsterdam drie maanden veilige haven voor Turkse activist: "Probeer het even van me af te zetten"

De Turkse LHBTIQ+-activist Özgür Gür (26) is in het kader van het Shelter City-programma neergestreken in de stad. Naast fietsen en know how uitwisselen, hoopt hij ook even op krachten te komen.

Gür strijdt al acht jaar voor de rechten van de regenboog-gemeenschap, is dikwijls mikpunt van politiegeweld en werd door de Turkse justitie vastgezet voor het organiseren van een Pride-manifestatie in Ankara.



"Ik hoef hier even niet het nieuws te volgen van de verschrikkelijke dingen die de LHBTI'ers thuis nu weer worden aangedaan", vertelt hij aan de Amstel. "Ik probeer het nu even ver van me af te houden en ik probeer te leren fietsen. En ik spreek hier veel mensen die ervaring hebben met deze strijd."



Het Shelter-programma bestaat al een aantal jaar. Samen met elf andere steden, biedt ook Amsterdam internationale mensenrechtenactivisten een veilig onderkomen voor drie maanden waarin ze dus even op adem kunnen komen, maar ook trainingen kunnen volgen en hun netwerk kunnen uitbreiden.



Ondanks het geweld en de repressie in zijn thuisland is de jonge activist optimistisch over de toekomst van zijn community: "Er is nu van alles aan de hand, de verboden, het politiegeweld. Maar nu zíé je tenminste de discriminatie."