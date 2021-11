Opstelling Ajax: Berghuis en Haller in de basis tegen RKC

Verder zit in de basis: Pasveer, Timber, Álvarez, Gravenberg, Tadic, Antony, Mazraoui, Blind en Martínez.

Een zege is nodig om de koppositie in de Eredivisie van PSV over te nemen. En de Ajacieden hebben iets goed te maken, want twee weken geleden bleef het 0-0 in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

De uitwedstrijd tegen RKC in Waalwijk begint om 16.45 uur.