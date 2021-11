Invaller Haller bezorgt Ajax de groepswinst in Istanbul

Een sterk gewijzigd Ajax kan terugblikken op een mooie Turkse avond. De Amsterdammers wonnen in Istanbul met 2-1 van Besiktas. Na een achterstand was het invaller Sébastien Haller die met twee treffers in de tweede helft Ajax de vijfde opeenvolgende Champions League-zege bezorgde.

In de eerste tien minuten waren Perr Schuurs en Mohamed Daramy dreigend met schoten van buiten het strafschopgebied. Ook de thuisploeg liet zich zien. Rechtsback Valentin Rosier knalde de bal richting de rechterbovenhoek. De bal kuste nog de kruising en Andre Onana had het nakijken. De Kameroener kwam voor eerst in bijna driehonderd dagen weer in actie voor Ajax.

Strafschop

Na iets meer dan twintig minuten komt Besiktas op voorsprong. Mazraoui maakt klungelig hands en de scheidsrechter kan niets anders geven dan een strafschop. Rachid Ghezzal schiet de bal onberispelijk binnen. Na die treffer golft het spel op en neer. Zowel Besiktas als Ajax krijgen voldoende mogelijkheden, maar beide clubs zijn niet scherp in de afronding. Opvallend is wel hoeveel ruimte Ajax achterin weggeeft, want de Turken verschijnen meerdere keren oog in oog met Onana.

Haller

In de tweede helft met Sébastien Haller in de ploeg gaat het een stuk beter. Ajax tikt weer het oude Champions League niveau aan. Verdedigend geven de Amsterdammers zo goed als niks weg en voorin creëren de aanvallers kansen. Na tien minuten in dat tweede bedrijf komen de Amsterdammers op gelijke hoogte. Na een geweldige pass van Lisandro Martinez naar Nicolas Tagliafico, legt de Argentijnse linksback de bal op een presenteerblaadje voor Haller. Niet veel later is Haller weer het eindstation. Dit keer uit een vrije trap tikt de Franse Ivoriaan de bal van dichtbij binnen. Het is alweer de negende treffer van Haller dit seizoen in de Champions League en staat daarmee op gelijke hoogte met Robert Lewandowski.

Groepswinst

Door de winst is Ajax nu al zeker van de groepswinst. Vijf wedstrijden gespeeld en vijftien punten. Dat deden de Amsterdammers nog nooit eerder in de groepsfase van het belangrijkste Europese toernooi.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui (72' Timber), Schuurs (77' Rensch), Martinez, Tagliafico (77' Blind); Gravenberch, Berghuis (83' Taylor), Klaassen; Neres, Tadic, Daramy (46' Haller).