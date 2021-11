Stad NL V Kappers worden platgebeld vanwege dreigende lockdown: "Het is echt niet normaal"

De telefoons staan roodgloeiend bij de kappers in Amsterdam. Mensen willen nog even snel een knipbeurt voordat het niet meer kan. Want gevreesd wordt dat er morgenavond tijdens de coronapersconferentie een nieuwe lockdown wordt aangekondigd.

Bij het Haartheater in het centrum van de stad is het vreselijk druk. Ze zitten vandaag, morgen en overmorgen helemaal vol. En het is nog maar de vraag of er overmorgen überhaupt nog geknipt mag worden. Receptioniste Brenda Goedemans is vooral bezig met mensen teleurstellen. "Vanaf maandag bellen de mensen met de vraag of ze eerder kunnen komen, 'want jullie gaan vast dicht'." Er bellen mensen die eigenlijk een afspraak hadden vlak voor de kerstdagen, en die bang zijn dat een eventuele lockdown ook dan nog van kracht is. "En die proberen de afspraak nu te vervroegen, maar dat lukt helaas niet."

Ook bij Kinki Kappers aan de Overtoom is het druk. "Het is echt niet normaal", zegt kapper Noah Barbiers. Ook hier staat de telefoon roodgloeiend, en ook hier moeten ze mensen teleurstellen. Een jonge vrouw is net op tijd voor een snelle verfbeurt. "Ik hoop niet dat de kappers dicht moeten, maar ik vrees van wel."

Maar Brenda van het Haartheater probeert positief te blijven. De eerste lockdown eind vorig jaar vond ze vreselijk, maar die zag ze toen nog wel aankomen. "Nu zijn we wat positiever gestemd. Maar aan de andere kant hebben we ook een beetje een onderbuikgevoel. Meestal lekt het een dag van tevoren een beetje uit. Dus we checken de hele dag het nieuws."