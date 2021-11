Politie houdt rekening met mogelijke coronarellen rond Mercatorplein

Vanwege mogelijke coronarellen in de stad heeft de driehoek het Mercatorplein en omgeving aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat iedereen in het gebied preventief gefouilleerd kan worden. Uit het aanwijzingsbesluit blijkt dat er informatie is binnengekomen bij de politie dat de harde kern van Ajax oproept tot ongeregeldheden.