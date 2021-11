Aangescherpte coronamaatregelen: avondlockdown en 1,5 meter verplicht in de horeca

Het demissionaire kabinet heeft vanavond laten weten dat er een avondlockdown komt. De scholen kunnen wel openblijven en het houden van 1,5 meter wordt weer verplicht op meer plekken. De nieuwe coronamaatregelen gaan vanaf aanstaande zondag 05:00 uur in en duren in ieder geval tot zaterdag 18 december.

De nieuwe maatregelen zijn volgens demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge nodig om het aantal nieuwe besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames af te remmen.

Avondlockdown

Vanaf aanstaande zondag moeten alle niet-essentiële sectoren tussen 17.00 uur en 5.00 uur gesloten zijn. De avondlockdown geldt onder meer voor evenementen, restaurants, theaters, bioscopen en musea. Ook de amateursport moet vroeger stoppen. Tussen 17.00 uur en 05.00 uur mogen er geen trainingen en wedstrijden worden gehouden. “We moeten het aantal activiteiten en bewegingen met 20 procent terugbrengen om het aantal besmettingen te drukken,” zei Rutte Essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, blijven wél nog open tot 20.00 uur.

Demissionair premier Rutte kondigde aan dat er weer financiële steunpakketten komen. "Ondernemers en de sectoren die opnieuw hard worden getroffen zullen we niet in de steek laten. Het gaat om horeca, cultuur, evenementen en de sportsector. De steunpakketten worden verlengd of opnieuw geactiveerd. Dat moet ruimhartig en zo praktisch mogelijk. Daarover zijn we in gesprek met de werkgevers en de vakbonden."

Mondkapje in het onderwijs

Scholieren kunnen de komende drie weken nog gewoon naar school, maar moeten wel een mondkapje op in de gangen. Leerlingen vanaf groep 6 en scholieren van middelbare scholen moeten dit verplicht dragen. Leraren moeten twee keer per week een zelftest doen.

Basismaatregelen beter naleven

Rutte liet vanavond in de persconferentie nogmaals weten dat de basismaatregelen goed moeten worden nageleefd. Dat betekent 1,5 meter afstand houden en zo veel mogelijk thuisblijven. Mocht je iemand willen bezoeken, test dan eerst jezelf thuis. Het testen bij klachten gaat volgens Rutte namelijk nog niet goed. "Minder dan de helft laat zich testen bij klachten. Die boodschap komt dus onvoldoende over. Dat reken ik mezelf aan. We zullen dat beter moeten doen." Het thuiswerkadvies wordt ook aangescherpt. Vanaf zondag geldt het advies om zoveel mogelijk thuis te werken.

1,5 meter ook weer verplicht in de horeca

Het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje wordt ook weer verplicht op plaatsen waar een vaste zitplaats geldt. Denk daarbij aan de horeca, bioscopen en theaters. Ook op doorstroomlocaties moeten bezoekers weer verplicht een mondkapje dragen en moeten mensen 1,5 meter afstand houden. De nieuwe maatregel zorgt ervoor dat veel evenementen en gelegenheden nog maar op een derde van de maximumcapaciteit kunnen draaien.