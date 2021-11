Ravage na ongeluk in Noord

Het ongeval vond rond 1.15 uur plaats, vlakbij het BovenIJ ziekenhuis. Omdat de man bekneld zat, werd de brandweer opgeroepen. Een mobiel medisch traumateam werd ook gealarmeerd, maar hoefde uiteindelijk niet te komen omdat de bestuurder van de auto enkel lichtgewond was.

De automobilist moest van de politie een blaastest doen. Hij is daarna naar het politiebureau gebracht. Volgens een politiewoordvoerder lijkt het er op dit moment op dat hij onder invloed was van verdovende middelen. Of het om alcohol of drugs gaat is niet duidelijk.

De auto is door een bergingsbedrijf meegenomen.