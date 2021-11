Ajax zonder Europees topschutter Haller en smaakmaker Antony tegen Sparta

Haller, die in één helft de totale productie van Ajax voor zijn rekening nam in het Champions League treffen met Besiktas van afgelopen woensdag (1-2), is ziek. Antony, die ook niet meedeed in Turkije, is geblesseerd. Twee andere Brazilianen spelen wel, Danilo staat in de spits en David Neres staat rechtsbuiten. Davy Klaassen zit op de bank, Alvarez en Blind keren terug in de basis. De aftrap is om 12.15 uur. Ajax vecht met PSV en Feyenoord om de koppositie in de Eredivisie.