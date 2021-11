Eerste tunnelelement fietsenstalling CS afgezonken naar bodem van het IJ

Met het afzinken van een van de drie tunnelelementen bij Centraal Station is vandaag een nieuwe mijlpaal bereikt voor de nieuwe fietsenstalling onder het IJ. Uiteindelijk is er straks onder water plek voor vierduizend fietsen. De stalling is volgens de gemeente in de eerste helft van 2023 klaar voor gebruik.

AT5

Bovenop de stalling komt een ruimte vrij van 6000 vierkante meter om te wandelen langs het IJ: de IJboulevard. Ook komen er schermen waarop je kunt zien hoe laat en op welk perron je moet zijn om de trein te halen. De drijvende fietsenstalling en dekschuiten die er nu staan zullen verdwijnen. Verder wordt er gewerkt aan een aanvaarbescherming. Die bescherming moet de Noord/Zuidlijn, de MIchiel de Ruijtertunnel, het busstation en de nieuwe fietsenstalling beschermen tegen eventuele aanvaringen vanaf het IJ.

Quote "Het project IJboulevard is uniek omdat alles vanaf het water gebouwd moet worden." Cor van Vliet, Projectmanager IJboulevard

Het project is e en behoorlijke uitdaging want de bodem van het IJ bestaat deels uit slappe grond die nog stamt uit de ijstijd. Daardoor moeten de funderingspalen extra lang zijn. De werkzaamheden aan de fietsenstalling zouden in de eerste helft van 2023 zijn afgerond.

Fietsenstalling (buiten)