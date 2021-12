Verdachte bedreigt klant en gooit met fles bleekwater in drogist in Zuid

Hij kreeg twee weken de tijd om zich te melden, maar dat deed hij niet: een jongen die begin augustus in een drogist aan de Van Woustraat een klant bedreigt en daarna vernielingen aanricht. In het opsporingsprogramma Bureau 020 toont de politie nu daarom herkenbare beelden van de verdachte.

Het is druk in de drogist op woensdag 4 augustus. Rond 11.30 uur komt de verdachte de winkel ingelopen. Hij pakt een blikje drinken en gaat in de rij staan. Het is hem iets te druk bij de kassa en hij laat dat in woord en gebaar merken.

De jongen zet zijn mandje op de grond, geeft het mandje een harde duw en schuift het door het gangpad. Het slachtoffer, een andere klant, spreekt de jongen aan op zijn gedrag. Er ontstaat een discussie waarbij de verdachte dreigende taal uitslaat. Hij komt dicht op haar staan maakt meerdere malen een beweging alsof hij het slachtoffer met het blikje in zijn hand wil slaan of het blikje naar haar wil gooien.

Bleekwater

Dan is te zien dat de verdachte weg loopt, vermoedelijk omdat de vrouw zegt dat ze de politie gaat bellen. Het blikje drinken gooit hij terug de winkel in. Daarna pakt hij een fles bleekwater en gooit die ook hard de winkel in. De fles gaat kapot en het bleekwater spat alle kanten op. "Het slachtoffer heeft de situatie als zeer bedreigend ervaren", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Door het opspattende bleekwater liep zij, net als een medewerker van de drogist, daarnaast materiële schade op. Wij willen graag weten wie hier verantwoordelijk voor is."