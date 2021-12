Kees van der Spek hoopt op hoge notering in Top 2000 voor lievelingsnummer Peter R. de Vries

Als eerbetoon aan Peter R. de Vries zou diens favoriete nummer, A whiter shade of pale van Procol Harum, hoog moeten eindigen in de Top 2000. Dat vindt zijn vriend en collega Kees van der Spek. "Door zijn dood heeft dit nummer een enorme status gekregen."

Dat zei hij gisteravond in Beau. In dat programma doen BN'ers deze week stemadvies voor de eindejaarslijst van NPO Radio 2.

Zelf is Van der Spek vooral liefhebber van klassieke muziek, met in het bijzonder de muziek van Bach. Toch spreekt A whiter shade of pale de journalist aan omdat het gebaseerd is op een compositie van Bach. Door de dood van De Vries, die het nummer meermaals noemde als zijn lievelingslied, heeft het volgens Van der Spek veel meer status gekregen. "Dit was wel echt zíjn nummer."

Status

"Wat ik zo bijzonder vind: door zijn dood heeft dit nummer veel meer status gekregen. Het is echt een statement geworden. Het is het nummer geworden van: rechtop, niet buigen. Maar ook van een volk dat woedend is. Als ik het nu hoor, in zijn geheel, dan houd ik het amper droog. Dat komt door die uitvaart. Daarvoor was dat niet zo. Toen dacht ik: hee, gepikt van Bach.”

Van der Spek werkte jarenlang samen met De Vries, onder meer in diens bekende misdaadprogramma.