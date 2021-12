Stad NL V Halsema over Mocro Maffia: "Drugsmisdaad is een Hollands probleem, geen Marokkaans probleem"

Wat vindt burgemeester Femke Halsema van de serie Mocro Maffia? En hoe gaat zij om met rotopmerkingen op internet over haar uiterlijk? Deze en andere onderwerpen bespreken de jongeren van Wij Zijn Amsterdam in een gesprek met de burgemeester.

De afgelopen anderhalf jaar kregen jonge Amsterdammers zonder veel media-ervaring de kans om items te maken voor AT5 over onderwerpen die hen interesseren. Als afsluiting van dit project gaan tien makers van Wij Zijn Amsterdam in gesprek met de burgemeester.

Tarik Bourkha maakte eerder een item over de succesvolle serie Mocro Maffia. Veel jongeren in Nieuw-West vertelden dat ze zich stoorden aan de naam van deze serie, omdat het Amsterdammers met een Marokkaanse achtergrond in een slecht daglicht zou zetten.

Burgemeester Halsema kan die kritiek wel begrijpen: “Ik vind de serie vaak heel goed en heel spannend, maar ik snap dit bezwaar. Voor veel Nederlanders is het verleidelijk om te denken dat drugsmisdaad een etnisch probleem is, maar dat is het niet. Als wij kijken naar de top van de georganiseerde drugsmisdaad dan is die van alle origines, alle kleuren en alle lagen van de bevolking. Iedereen zit daartussen en het is bepaald niet zo dat het alleen de Marokkanen zijn. Tegen die jongens in West wil ik zeggen: ik snap dat je het gevoel hebt dat je verkeerd geframed wordt door die serie."

Quote “Het onderschatte probleem van de Aziatische gemeenschap ken ik” Burgemeester Femke Halsema

Kiki Bosman maakte vorig jaar een item over discriminatie van Aziatische Amsterdammers. Ze vroeg wat de gemeente hieraan doet. “Het onderschatte probleem van de Aziatische gemeenschap in Nederland, dat ken ik”, antwoordt Halsema. “Maar wij hebben daar geen specifieke campagnes op. Daarvoor hebben we ook te weinig meldingen binnen gekregen. Misschien zou het goed zijn als daar wel meldingen van gemaakt zouden worden, want het verdient aandacht. De Chinese gemeenschap in Amsterdam is vaak een stille gemeenschap die ook minder naar buiten treedt en opkomt voor zijn rechten.”

Quote "Zolang je niet aan mijn kinderen komt, mag je over mij zeggen wat je wil”. Burgemeester Femke Halsema

Oud WZA' er Boutaina Afallah heeft zelf te maken met skinny shaming. Het fenomeen waarbij mensen vervelende opmerkingen maken over het lichaam van een slanke vrouw. Ze maakte over dit onderwerp een veelbesproken item.

AT5

Boutaina vraagt de burgemeester hoe zij omgaat met opmerkingen over haar uiterlijk. “Er zijn heel veel dingen over mijn uiterlijk gezegd die ik leuk en minder leuk vond", vertelt burgemeester Halsema. " Ik ben ontzettend veel uitgescholden. Daar heb ik een hele schrale troost bij: het gaat langzamerhand minder pijn doen als je ouder wordt. Het is alleen zo jammer, want juist als je jong bent wil je juist genieten van je uiterlijk en wil je die onzekerheid niet voelen. Bij mij heeft het ook een groot verschil gemaakt dat ik op een gegeven moment kinderen kreeg. Nu is het heel simpel: zolang je niet aan mijn kinderen komt, mag je over mij zeggen wat je wil”.

