Lichten 's avonds uit tijdens 10e editie Amsterdam Light Festival: "Dan maar 's ochtends"

"We doen het op bootjes waar één gezin op past", vertelt Heijn tijdens de eerste boottocht van dit festival. "Zo brengen we licht in de duisternis, wordt de winter een beetje doorbroken en kun je genieten van alle kunstwerken."

Heijn was zelf degene die voorstelde om de lichten ook 's ochtends aan te doen. "Mijn voorstel was: waarom niet 's ochtends? Ik stelde zelfs voor om het vanaf 05.00 uur al te doen. En toen kreeg ik een berichtje van de directeur van het festival en die zei: je idee is overgenomen, Frans."

Publieksfavorieten

De oplettende festivalbezoeker zal opmerken dat veel van die creaties niet voor het eerst rondom en boven de grachten te zien zijn. Vanwege het tweede jubileum zijn dit jaar namelijk de publieksfavorieten van de afgelopen edities te zien.

Binnen het vierkoppige gezin dat donderdagochtend meevaart, verschillen de meningen over wat nou het mooiste kunstwerk is. "Ik vond The Ghost Ship het mooist", zegt een van hen. Zijn zus is een andere mening toegedaan. "Ik vond The Whole Hole" het vetst", zegt ze over het kunstwerk dat je als het ware onder een bruggetje doortrekt. Over één ding zijn ze het wel eens: "Meerdere kunstwerken waren heel mooi."