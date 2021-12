Nikita Tromp eerste beste jonge voetbalster van Europa: "Erkenning voor zowel Nikita als Ajax"

De prijs werd dit jaar op het 'European Women’s Football Gala' voor het eerst uitgereikt. De aanvaller van de Ajax Vrouwen 1 heeft de onderscheiding in Barcelona in ontvangst genomen. "Als je bij het Nederlands Elftal onder 17 topscoorder wordt en ook de stap naar Ajax maakt, dan denk ik wel dat je die prijs kan winnen", aldus Nikita.

Sinds vorig seizoen is de nu 19-jarige Tromp al een belangrijke speler bij de Ajax Vrouwen. In haar eerste volledige seizoen in Amsterdamse dienst kwam ze tot twaalf doelpunten in twintig wedstrijden. Dat Tromp uiterst makkelijk tot scoren komt, bewees ze ook toen ze in 2019 Vivianne Miedema als topscorer van Oranje onder 17 afloste. Het record voor meeste doelpunten in één interland-seizoen staat nog altijd op haar naam.