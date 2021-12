Stad NL V Halsema over betaalbare woningen: "Voor Amsterdam is een stad zonder jongeren geen stad meer"

Gaat burgemeester Femke Halsema actie ondernemen tegen de 'havermelkelite'? En kunnen twintigers hier over vijf of tien jaar nog wel wonen? Deze en andere onderwerpen bespreken de jongeren van Wij Zijn Amsterdam in een gesprek met de burgemeester.

De afgelopen anderhalf jaar kregen jonge Amsterdammers zonder veel media-ervaring de kans om items te maken voor AT5 over onderwerpen die hen interesseren. Als afsluiting van dit project gaan tien makers van Wij Zijn Amsterdam in gesprek met de burgemeester.

Veel Amsterdammers zien stadsdelen veranderen door de komst van nieuwe bewoners, zoals bijvoorbeeld de zogenoemde ‘havermelkelite’. Dat zijn yuppen die podcasts luisteren, dure sportlessen volgen en havermelk drinken. Een groep waaraan sommige oude Amsterdammers zich mateloos ergeren. Kiki Bosman vroeg tijdens het gesprek met de burgemeester of de gemeente iets kan doen aan de tweedeling die onstaat in sommige wijken. Nadat burgemeester Halsema heeft opgebiecht dat zij koemelk drinkt, geeft ze aan dat ze niet gaat optreden tegen de havermelkelite. "Daar kan de stad niet zoveel aan doen. Er zijn ook periodes geweest in de jaren zestig en zeventig dat groepen Amsterdammers vonden dat jongeren zich belachelijk kleden en belachelijke gewoontes hadden. Dat hoort bij een stad. Je wilt niet in een stad wonen waar de burgemeester of het college iets gaan vinden van het wel of niet drinken van havermelk."

AT5

Kevin Roethof (aka QuatroByVeks)

Kevin Roethof (aka QuatroByVeks) woont in Zuidoost en vertelt dat het hem pijn doet als hij vervelende reacties krijgt over zijn stadsdeel. Femke Halsema onderkent dat er vaak negatieve berichten uit Zuidoost komen, maar blijkt ook fan te zijn: "Ik ken geen stadsdeel dat zo'n sterke identiteit heeft en ook zo trots is. Ik ben veel in Zuidoost en ik vind het er geweldig. Het broeit er en ik vind het sprankelend. Ik heb het gevoel dat het beeld ook langzaam aan het veranderen is en het zijn eigenlijk de mensen uit Zuidoost zelf die daar aan bijdragen. Denk aan mooie voorbeelden als Patta, New Originals, Bims en Oskam." Daarnaast belooft burgemeester Halsema Kevin te helpen door bij elke gelegenheid die ze heeft trots over Zuidoost te vertellen.

Natuurlijk was wonen ook een belangrijk onderwerp tijdens het gesprek met de burgemeester. Want kunnen de jongeren hier over vijf of tien jaar nog wel wonen? "Er komt veel meer jongerenhuisvesting bij, maar het is nog steeds te weinig", zegt burgemeester Halsema. "Het college is momenteel hard bezig om te kijken of Amsterdamse jongeren voorrang kunnen krijgen op de woonmarkt ten opzicht van anderen. Maar Amsterdam is een open en internationale stad en het is ook niet zo dat je er een hek omheen wilt zetten. Het is belangrijk dat jongeren kenbaar blijven maken wat de nood is. Voor Amsterdam is een stad zonder jongeren geen stad meer."

Wil je graag het hele gesprek met de burgemeester terugkijken? Zondag is de hele uitzending te zien op AT5 om 18:15 uur en op deze pagina.