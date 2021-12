Ajax met speels gemak langs Willem II

Na vijf minuten spelen was de eerste grote kans van de wedstrijd voor Ryan Gravenberch. Zijn inzet werd van de lijn gehaald. Tien minuten later was het wel raak. Met een prachtig schot van buiten de zestien schoot Antony raak. Even later tikte Lisandro Martinez een afvallende bal raak vanuit een corner. In de achttiende minuut was het Antony met zijn tweede van de avond en zo was het duel binnen 25 minuten beslist. In het restant van de eerste helft geloofde Ajax het wel en gebeurde er weinig.

Met de handrem

In de tweede helft was er weinig te beleven. Het duurde tot de 71e minuut dat er weer wat te juichen viel voor de Amsterdammers. Davy Klaassen kopt keurig raak op aangeven van Gravenberch. De laatste treffer van de avond kwam van de voet van invaller Danilo die makkelijk binnentikte.

Ajax voetbalde de wedstrijd verder uit en incasseerde voor het zevende eredivisie-duel op rij geen tegentreffer. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1997.

Aanstaande dinsdag komt Ajax weer in actie. Dan speelt de club thuis tegen Sporting Portugal in de Champions League.