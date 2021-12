Elke zaterdagochtend hardlopen in het Amsterdamse Bos: "Anders zit je op de bank snoepjes te eten"

Wekelijks wordt er in verschillende steden wereldwijd op zaterdagochtend om 09.00 uur een 5 kilometer run gehouden. Sinds kort doen zo'n tachtig renners dat ook iedere zaterdag in het Amsterdamse Bos.

De Parkrun is een gratis evenement en wordt volledig georganiseerd door een groep vrijwilligers. Iedereen is welkom en de run is ook geschikt voor buggy's, honden en kinderen vanaf 5 jaar. In Amsterdam vond vorig jaar maart in het Amsterdamse Bos de eerste Parkrun plaats, helaas moesten ze na een week al stoppen door de coronamaatregelen. "Na heel lang gestopt te zijn, zijn we nu gelukkig weer tien weken begonnen", zegt vrijwilliger Judith Huisman.

Wekelijks staan er nu gemiddeld tachtig deelnemers aan de start en er is ruimte genoeg voor nog veel meer renners. Huisman staat samen met een groep vrijwilligers bij het start- en finishpunt en op verschillende plekken langs de route staan mensen om de hardlopers in goede banen te lijden.