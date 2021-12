Bij winst op Sporting grijpt Ajax uniek Champions League-record: "Vol voor gaan"

Hoewel Ajax al lang en breed zeker is van overwintering in de Champions League wil de trainer weinig kwijt over welke namen aan de aftrap zullen verschijnen. Achter de naam van Dusan Tadic staat wel een groot vraagteken. Sinds de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo kampt de aanvoerder met rugklachten. Of Andre Onana, die tegen Besiktas het doel verdedigde, zal starten is nog onbekend.

In de eerste ontmoeting in Portugal boekte Ajax een glansrijke 5-1 overwinning. Daarin was een hoofdrol weggelegd voor spits Sébastien Haller. Ten Hag noemt de zege in Lissabon licht geflatteerd en is op zijn hoede voor de tegenstander. "Vorig seizoen waren ze al ongeslagen kampioen en dit jaar doen ze het op dezelfde manier. We zullen een heel goede dag moeten hebben om ze weer te verslaan. In Lissabon hadden we een goed plan en voerden de spelers dat heel goed uit. En we hadden een heel hoog rendement in die wedstrijd."

De wedstrijd Ajax - Sporting Portugal begint dinsdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff Arena. De Amsterdammers zijn al zeker van de volgende ronde.