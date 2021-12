Stad NL V Het Paleis: ''Het is echt een stukje vakmanschap''

Aan de Prinsengracht wordt het voormalige Paleis van Justitie omgebouwd tot een vijfsterrenhotel. In de documentaireserie Het Paleis volgt AT5 deze grootschalige verbouwing door de ogen van de hoofdrolspelers in deze transformatie. In de vierde aflevering bezoeken we in het Paleis projectmanager Albert Bos.

Als projectmanager wordt Albert ook wel 'de spil' genoemd: alles wat in en om het paleis gebeurt wordt door hem in goede banen geleid. ''Ik ben klachtenbureau, motivator, diplomaat, simpelweg het tevreden houden van alle partijen en daarbij de belangen van de opdrachtgever behartigen.'' Bij projectmanagement, zeker in de bouw, is het volgens hem belangrijk om iedereen mee te nemen in het proces. En dat lijkt hem in het paleis goed te lukken: ''Een prima baas!'', klinkt het vanaf de werkplaats over Albert.

Albert Bos

Hij heeft dan ook wel de nodige ervaring opgedaan de afgelopen jaren. Zo heeft hij de ontwikkeling van hotels in binnen- en buitenland geleid en in Amsterdam de verbouwing van het Krasnapolsky en Hotel the Grand achter zijn naam staan. Albert is trots om Hotel Rosewood aan dat rijtje toe te mogen voegen: ''Deze is wel heel speciaal, door de locatie en zijn geschiedenis. Dat vertaalt dit pand gigantisch mooi.''

Quote ''Dit project is heel speciaal door de locatie en de geschiedenis van het gebouw'' PROJECTMANAGER ALBERT BOS

Na het afronden van de uitgraving van de kelders gaat de eerste fase van de bouw in het paleis van start. Vanaf zomer 2022 wordt ook begonnen met de bouw van de hotelkamers. In de tweede helft van 2023 is alles naar verwachting klaar om hotelgasten te ontvangen, maar tot die tijd moet er nog veel gebeuren. ''Het eist veel van je'', zegt Albert. ''Daarna ga ik een goede, lange vakantie nemen.''