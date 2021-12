Vuurwerkverbod teleurstelling voor Amsterdamse jongeren: "Even laten bezinken en een plekje geven"

Dit jaar geldt er met oud en nieuw, net als vorig jaar, een vuurwerkverbod. Er is voor dit verbod gekozen om een extra belasting van de zorg, handhavers én hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen. Niet al het vuurwerk is verboden, het zogeheten F1-vuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten mogen nog wel.

De reacties op het vuurwerkverbod zijn verdeeld. Een voorbijganger snapt het wel: "Ik snap wel dat ze het doen, want het veroorzaakt best wel veel schade, maar het haalt wel iets weg van oud en nieuw."

Niet knallend maar knetterend het nieuwe jaar in dus, aldus vuurwerkverkoper Raymond Berkhout. Hij loopt samen met zijn collega's door het verbod op het F2 vuurwerk opnieuw veel inkomen mis. "Er is vanuit de overheid een compensatie toegezegd, maar goed, dat is een compensatie om de kosten die je al gemaakt hebt, denk aan folders en reclame uitingen, om die te compenseren."

Teleurstelling voor jongeren

Omar Tissoudali is jongerencoach en wordt gezien als rolmodel voor jongeren in West en Nieuw West. Hij is onderdeel van stichting IMD. Bij deze stichting worden jongeren van tien jaar begeleid en gecoacht op meerdere gebieden. Zo leert hij jongeren onder andere de gevaren van vuurwerk. Volgens Omar is het vuurwerkverbod voor jongeren dit jaar opnieuw een flinke domper. "Het vuurwerkverbod is voor jongeren een grote teleurstelling. De jongeren vinden het heel erg jammer. Ze moeten het even laten bezinken en een plekje geven".

De gemeente Amsterdam had als alternatief voor het vuurwerkverbod een vuurwerkshow op het Museumplein geregeld. Deze gaat helaas toch niet door vanwege de toenemende coronabesmettingen.