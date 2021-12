Zuiderkerkprijs voor beste bouwproject gewonnen door Spaarndammerhart

Beide prijzen zijn tijdens een speciale uitzending uitgereikt door wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Marieke van Doorninck.

Naast de Zuiderkerkprijs wordt ook jaarlijks de Geurt Brinkgreve Bokaal uitgereikt. Deze bokaal is vernoemd naar Geurt Brinkgreve. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor behoud van erfgoed en monumenten in Amsterdam.

Deze Bokaal voor het beste erfgoed en transformatie project is gewonnen door The Britisch School of Amsterdam. De architect is Atelier PRO in samenwerking met Van Hogenvest Architecten.