Weer probleem met stroomnet, helft nieuwe grootverbruikers kan nu geen stroom krijgen

Dat laten Liander en de gemeente vanochtend weten. Het station zorgt samen met de onderliggende stations in de stad voor de elektriciteit in het Westelijk Havengebied, Sloterdijk, Slotervaart, Osdorp, Geuzenveld, Bos en Lommer en een deel van het centrum van elektriciteit. Een oplossing laat nog jaren op zich wachten.

Liander benadrukt net als eerder dat de schaarste op het stroomnet het gevolg is van de groeiende economie, digitalisering, 'het in recordtempo bouwen van aardgasloze huizen' en het verduurzamen van de energievoorziening. Omdat de ontwikkelingen zo snel gaan, verwacht Liander op korte termijn zelfs op nog meer plekken schaarste op het elektriciteitsnet.

"Het elektriciteitsnet in vrijwel de hele stad heeft bijna of helemaal zijn maximale capaciteit bereikt"

"De vraag naar elektriciteit in Amsterdam is snel extreem hard gestegen", stelt Daan Schut, lid van de Raad van Bestuur van Alliander, de holding waar netbeheerder Liander onder valt. "Het elektriciteitsnet in vrijwel de hele stad heeft bijna of helemaal zijn maximale capaciteit bereikt. Wij werken hard aan de uitbreiding van het net. Dat kost veel tijd. Ondertussen moeten we de schaarse capaciteit zo goed mogelijk verdelen."

Begin 2022 moet de nieuwe taskforce met een eerste plan komen.