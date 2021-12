Vermiste zwaan met vistuig in zijn nek dood gevonden

De zwaan die eerder deze week rondzwom met een mogelijke pijl in zijn nek heeft het niet overleefd. De dierenambulane vond het dier in het water bij de Jacob van Lennepkade toen hij al overleden was met een vistuig in zijn nek.

De dierenambulance kreeg eerder deze week een melding van omwonenden dat er een zwaan met vermoedelijk een pijl of vistuig in zijn nek rondzwom. De dierenambulance deed meerdere pogingen het dier te vinden, maar dat is niet gelukt.

Na een tip van een bewoner, werd de zwaan vandaag in de gracht bij de Jacob van Lennepkade gevonden met een vishaak in zijn nek. Een woordvoerder van de Dierenambulance vermoedt dat hij door de haak sterk verzwakt is geraakt. "Er is van alles aan die haak blijven hangen. Dat wordt uiteindelijk heel zwaar," vertelt hij.