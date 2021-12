Expo over de Zeedijk op de Zeedijk: "Een spannende plek met een rafelrandje"

Op de Zeedijk is de komende weken het kunstproject Ongekend Zeedijk te zien. Aan de hand van een audiotour en kunstwerken die door drie jonge kunstenaars gemaakt zijn, worden verhalen verteld over de roemruchte straat en Chinatown.

"De Zeedijk is een plek met een rafelrandje waar het altijd spannend is"

Kooi heeft in totaal vier gevelstenen gemaakt, waaronder één voor toko Dun Yong waar twee katten en een blad paksoi op te zien zijn. De oud-bewoners en eigenaren van Dun Yong waren één van de eersten die begonnen met het importeren van paksoi. En de katten worden als afschrikmiddel tegen de muizen gebruikt.

Initiatiefnemers Ravenna Westerhout, Niel Oedit Doebé en Jelmer Peter zijn maanden beziggeweest met de expositie. "Het is hier altijd levendig en de dijk biedt heel veel verschillende dingen. Er is een grote onderlinge verbondenheid en het is een plek met een rafelrandje waar het altijd spannend is", aldus Jelmer Peter.

De expositie is in de buitenlucht en tot en met 10 januari te zien.