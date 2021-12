Stad NL V Historische trams mogen op Havenstraatterrein blijven: "Druk is van de ketel"

Al zeker tien jaar is er discussie over de historische tramloods op het Havenstraatterrein in Zuid. De loods, waar ongeveer 45 oude trams zijn opgeslagen, zou vanwege een nieuw bestemmingsplan weg moeten. Inmiddels is er een akkoord van de gemeente waarin staat dat er in de nieuwe woonwijk ook plek komt voor een nieuwe loods.

De vereniging electrische museumtramlijn Amsterdam kan redelijk opgelucht ademhalen. Voorzitter Mark Vermeulen is blij dat er eindelijk een overeenkomst is gesloten tussen de gemeente en de tramverenigingen: "De druk is van de ketel. Trams die vragen natuurlijk best wel wat ruimte en de stad wil dit niet altijd aan ons geven. De gemeente heeft nu gedaan wat ze kunnen doen en er gaat een mooi akkoord liggen."

Al jaren is bekend dat er een nieuw bestemmingsplan is voor het Havenstraatterrein. Er zou een nieuwe woonwijk komen, inclusief een school. Eerder zei de gemeente dat er geen plek zou zijn voor een loods voor de museumtrams. Via een lange weg waarin de tramloods steeds een stukje groter zou mogen worden, is er inmiddels dus een akkoord. Velen maakten zich zorgen om de toekomst van de opgeslagen trams. Zo ook Tim de Boer, tijdens het rijseizoen van de oude trams is hij vrijwillig conducteur. Hij zou het zonde vinden als ze geen plekje meer zouden krijgen in de stad: "Het is altijd de vraag of wij wel gewenst zijn. Ik ben zelf van mening dat wij een prachtig rondrijdend museum hebben. Een stukje erfgoed, het is veel echter dan dat plastic spul wat nu in de stad rijdt."

Helemaal tevreden is de vereniging niet. De trams mogen in het nieuwe plan namelijk wel op de Havenstraat blijven, maar de ruimte wordt kleiner. Op dit moment is de loods 3000 vierkante meter, straks moeten ze het doen met 1500 vierkante meter. Er moet een nieuwe bestemming wordeng gezocht voor de helft van de trams die er nu staan. "Op dit moment staan er 45", zegt Vermeulen. Ik heb wel een locatie op het oog voor de resterende trams, maar we moeten kijken of dat zal lukken." De gemeente laat weten een volwaardige plek te willen realiseren voor de trams. Tegelijkertijd is het een ingewikkelde opgave. Stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel: "Er moet genoeg werkruimte zijn, zodat de tramorganisatie het bedrijf kan runnen. En wij moeten zorgen voor een leefbare en veilige woonomgeving. Voordat geïnvesteerd wordt in de bouw van een loods, moest er ook een haalbaar bedrijfsplan liggen van de tramorganisatie. Na vele gesprekken, plannen en tekeningen is de puzzel gelegd."

Ook is er een probleem met de overbrugging. De sloop zal namelijk in 2023 beginnen, maar de trams kunnen op zijn vroegst pas in 2026 in de nieuwe loods terecht. Ze zullen dus 3 jaar lang ergens anders opgeslagen moeten worden. Vermeulen: "In die periode krijgen we een tijdelijke loods elders aan de museumlijn." Ook laat de gemeente weten op zoek te gaan naar een tijdelijk onderkomen voor de trams. Helemaal geregeld is het dus nog niet.